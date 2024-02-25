'nin evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta, bekleneni veremedi.Süper Lig'in gol kralı Edin Dzeko dün bilindik performansında uzaktı. İstediği topları da alamayan Boşnak yıldız bir defa fileleri havalandırdı. Orada da ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ikinci devrede onu kenara çekerek yerine Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.Sarı-Lacivertliler ile 26 lig maçına çıkan Dzeko, 18 gol, 4 asiste imza attı. Boşnak golcü, 14'er golü bulunan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve Pendikspor'un golcüsü Mame Thiam'ın önünde gol krallığında zirvede konumlanıyor.