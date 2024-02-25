Fenerbahçe'de Edin Dzeko, ofsayta takıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta Edin Dzeko, performansında uzaktı. Boşnak golcünün bir golü ise ofsayta takıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko, ofsayta takıldı
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25 Şubat 2024 11:51
Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta Edin Dzeko, bekleneni veremedi.

Süper Lig'in gol kralı Edin Dzeko dün bilindik performansında uzaktı. İstediği topları da alamayan Boşnak yıldız bir defa fileleri havalandırdı. Orada da ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ikinci devrede onu kenara çekerek yerine Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Sarı-Lacivertliler ile 26 lig maçına çıkan Dzeko, 18 gol, 4 asiste imza attı. Boşnak golcü, 14'er golü bulunan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve Pendikspor'un golcüsü Mame Thiam'ın önünde gol krallığında zirvede konumlanıyor. 

 
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