Fenerbahçe'de Attila Szalai için yeni karar!

Fenerbahçe'de son 3 maçta yedek kalan Attila Szalai için yeni bir karar alındı. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Attila Szalai için yeni karar!
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02 Aralık 2021 08:50
Attila Szalai, Fenerbahçe 'nin 1 numaralı stoperi olarak görülüyordu. Vitor Pereira, son dönemde Macar yıldızı dördüncü tercih haline getirdi!

Galatasaray , Olympiakos ve Göztepe maçlarında yedek soyunan Szalai, Rizespor karşısında ilk 11'e dönebilir. Ancak stoper olarak değil.

Filip Novak'ın kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşmesi üzerine 23 yaşındaki oyuncu, pazar günkü karşılaşmada savunmanın solunda görev yapabilir.

Attila Szalai, idmandaki maçlarda sol bek olarak deneniyor ve performansıyla göz dolduruyor.


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