Fenerbahçe'de Arda Kardeşler tepkisi!

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Konyaspor ile oynadıkları maçta düdük çalan hakem Arda Kardeşler ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Arda Kardeşler tepkisi!
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29 Ağustos 2022 20:17
Fenerbahçe, ligde Konyaspor ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerden Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesinin ardından tepki geldi.

Ekvadorlu futbolcunun maçın 22. dakikasında hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan paylaşım geldi.

Dündar, sosyal medya hesabından, "Arda Kardeşler kötü bir hakemdi. Çok kötü olmuş!.." ifadelerini yazdı.

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