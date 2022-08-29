Fenerbahçe'de Arda Kardeşler tepkisi!

Fenerbahçe, ligde Konyaspor ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerden Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesinin ardından tepki geldi.
Ekvadorlu futbolcunun maçın 22. dakikasında hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan paylaşım geldi.
Dündar, sosyal medya hesabından, "Arda Kardeşler kötü bir hakemdi. Çok kötü olmuş!.." ifadelerini yazdı.
Ekvadorlu futbolcunun maçın 22. dakikasında hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan paylaşım geldi.
Dündar, sosyal medya hesabından, "Arda Kardeşler kötü bir hakemdi. Çok kötü olmuş!.." ifadelerini yazdı.
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