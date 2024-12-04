Fenerbahçe'de Amrabat farkı!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan Sofyan Amrabat, Gaziantep FK maçında bir kez daha kalitesini gözler önüne koydu.
Mide rahatsızlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag deplasmanında forma giyemeyen Faslı futbolcu, Gaziantep FK maçında ise 1-1 biten ilk yarının ardından oyuna girdi.
Orta sahayı toparlayan isim olan Amrabat, performansıyla fark yarattı.
Fenerbahçe'de şu ana kadar 13 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Mide rahatsızlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag deplasmanında forma giyemeyen Faslı futbolcu, Gaziantep FK maçında ise 1-1 biten ilk yarının ardından oyuna girdi.
Orta sahayı toparlayan isim olan Amrabat, performansıyla fark yarattı.
Fenerbahçe'de şu ana kadar 13 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.