Fenerbahçe'de Amrabat farkı!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Gaziantep FK maçındaki performansıyla bir kez daha ne kadar isabetli bir transfer olduğunu gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Amrabat farkı!
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04 Aralık 2024 11:11
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan Sofyan Amrabat, Gaziantep FK maçında bir kez daha kalitesini gözler önüne koydu.

Mide rahatsızlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag deplasmanında forma giyemeyen Faslı futbolcu, Gaziantep FK maçında ise 1-1 biten ilk yarının ardından oyuna girdi.

Orta sahayı toparlayan isim olan Amrabat, performansıyla fark yarattı.

Fenerbahçe'de şu ana kadar 13 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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