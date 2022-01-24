Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi!

THY EuroLeague'deki Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko karşılaşması artan kovid vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi!
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24 Ocak 2022 20:00
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki karşılaşması kovid vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada takımdaki artan vakalar ve sakatlıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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