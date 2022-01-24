Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki karşılaşması kovid vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada takımdaki artan vakalar ve sakatlıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.





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