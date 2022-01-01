Fenerbahçe aradığı sol beki Portekiz'de buldu

Sezona büyük umutlarla başlayıp ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. Transferde Portekiz pazarına yönelen Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'dan sonra genç bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe aradığı sol beki Portekiz'de buldu
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01 Ocak 2022 10:21
Fenerbahçe, sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den transfer ettiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Miguel Crespo'dan sonra Portekiz Ligi'nden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki  bek sol Abdu Conte için temaslarına başladı. Sarı lacivertliler, Portekizli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK

Haberde, Yönetimin scout ekibinin önerdiği ve potansiyeline çok güvenilen Conte için tüm şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Sarı-lacivertlilerin potansiyeline güvendiği 23 yaşındaki sol beki ileride iyi bir ücrete satmayı planladığı aktarıldı.

CONTE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Abdu Conte'nin, Sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.

ALTYAPISI SPORTING LIZBON

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Conte, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Bu sezon Moreirense formasıyla 18 maça çıkan Conte, 1 asist kaydetti. 3 sezondur Moreirense forması giyen Abdu Conte, toplamda ise 65 maçta 7 asist kaydetti.

Conte ayrıca Portekiz'de alt yaş kategorilerinde 33 karşılaşmada görev aldı. Genç sol bekin sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor. Futbola Sporting alt yapısında başlayan Conte, 2019 yılında Moreirense'ye transfer oldu ve 3 yıldır Portekiz ekibinde görev alıyor. 


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