Fenerbahçe aradığı sol beki Portekiz'de buldu

Fenerbahçe, sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den transfer ettiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Miguel Crespo'dan sonra Portekiz Ligi'nden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.



O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki bek sol Abdu Conte için temaslarına başladı. Sarı lacivertliler, Portekizli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.



FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK



Haberde, Yönetimin scout ekibinin önerdiği ve potansiyeline çok güvenilen Conte için tüm şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi.



POTANSİYELİ YÜKSEK



Sarı-lacivertlilerin potansiyeline güvendiği 23 yaşındaki sol beki ileride iyi bir ücrete satmayı planladığı aktarıldı.



CONTE GELMEYE SICAK BAKIYOR



Abdu Conte'nin, Sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.



ALTYAPISI SPORTING LIZBON



Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Conte, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Bu sezon Moreirense formasıyla 18 maça çıkan Conte, 1 asist kaydetti. 3 sezondur Moreirense forması giyen Abdu Conte, toplamda ise 65 maçta 7 asist kaydetti.



Conte ayrıca Portekiz'de alt yaş kategorilerinde 33 karşılaşmada görev aldı. Genç sol bekin sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor. Futbola Sporting alt yapısında başlayan Conte, 2019 yılında Moreirense'ye transfer oldu ve 3 yıldır Portekiz ekibinde görev alıyor.



