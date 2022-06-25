Fenerbahçe, 4 golle kazandı

Fenerbahçe, Tirana ile oynadığı hazırlık maçından Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta'nın golleriyle 4-0 galip ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 4 golle kazandı
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25 Haziran 2022 18:00
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Tirana ile karşı karşıya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 9. dakikasında Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Lincoln Henrique geçti. Brezilyalı futbolcunun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Berisha takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ASİST YİNE LINCOLN

Fenerbahçe'de ikinci gol Filip Novak'tan geldi. 53. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Lincoln Henrique'nin ortasında, Filip Novak arka direkten yaptığı kafa vuruşuyla durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe'de 84. dakikada Dimitris Pelkas sahne aldı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Yunan futbolcu, Valencia'nın pasında maçı 3-0'a getirdi.

Karşılaşmada son gol Mbwana Samatta'dan geldi. Tanzanyalı golcü, Burak Kapacak'ın pasında maçın skorunu tayin etti: 4-0

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