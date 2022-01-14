Fenerbahçe, 2 eksikle Antalya deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 2 eksikle Antalya deplasmanında
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14 Ocak 2022 15:38
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Fenerbahçe'de 2 eksik 

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır 15 Ocak Cumartesi günü forma giyemeyecek.

5 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

 

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