Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

Ünlü sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı
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03 Nisan 2023 01:25
Fenerbahçe taraftarı kimliği ile bilinen ünlü sanatçı Fazıl Say, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.

İşte Fazıl Say'ın o paylaşımları:

"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahçe'den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın! Hiçbir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git!!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen"

"Bu arada Kadıköy'de 10 kişi Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ı kutlarım. Bir mucize olmazsa Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutlarım. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de ezdiler. Bu ayıp bize yeter. Daha fazla "aynı hatayı" yapamayız Ali Koç iflastır. Jesus da... Acun gelebilir. Olabilir"

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