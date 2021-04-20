Fatih Terim'in yeni projesi: Kerem Aktürkoğlu

Son dönemde önce Ozan Kabak'ı ardından da Taylan Antalyalı'yı parlatan G.Saray'ın hocası Kerem Aktürkoğlu'nu da vizyona soktu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in yeni projesi: Kerem Aktürkoğlu
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20 Nisan 2021 11:25
Galatasaray'da gergin ortamın kazanan ve kazandıran ismi Kerem Aktürkoğlu...

Yokluklarda her zaman bir yol bulmaya çalışan ve şapkadan tavşan çıkarmayı seven Teknik Direktör Fatih Terim'in elinden tuttuğu genç isim Göztepe maçına damga vurdu. Bu olay akla da stoper yokluğunda şans verilen Ozan Kabak'ın Liverpool'a kadar gitmesi, bir sezonu kulübede geçiren Taylan Antalyalı'nın bu sezonki çıkışı ile millî takıma kadar yükselmesini getirdi.

Terim'in yedek kuvvet olarak sahaya sürdüğü Kerem'in on bir şansını iyi kullanması ise kariyeri adına önemli bir adımdı.

On biri zorlayacak

Fatih Terim'in doğru zaman ve doğru yeri beklediği Kerem Aktürkoğlu, gerek dribbling'leri gerek doğru yerde bulunması gerek son vuruşları anlamında tam not alıyor.

Yirmi iki yaşındaki genç ismin Falcao gibi bir oyuncu ile aynı idmana çıkması bile onun adına şans olarak değerlendiriliyor.

Göztepe mücadelesinde fırsatı çok iyi değerlendiren ve on biri çok zorlayan Kerem ilerleyen haftalarda daha fazla süre alacak gibi görünüyor. Ki bu form durumunu devam ettirirse yeni sezonda ise on birin değişmezleri arasına girmesi kaçınılmaz gibi. 



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