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Fatih Terim'in son 30 kozu: Emre Akbaba!

Galatasaray'ın Milli yıldızı Emre Akbaba, 60'tan sonra Fatih Terim'in en önemli kozlarından biri olarak oyuna dahil olacak.

Kaynak: Haberturk.com
Fatih Terim'in son 30 kozu: Emre Akbaba!
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10 Şubat 2019 10:27
Uzun süreli sakatlığının ardından geçtiğimiz günlerde yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayıp, Hatay maçının da kadrosuna alınan Emre Akbaba, formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Habertürk'ün haberine göre, Hatayspor karşılaşmasında riske edilmeyen 27 yaşındaki orta sahanın tam olarak hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktör Fatih Terim, Trabzon önünde de öğrencisini yedek soyunduracak. Skora ve oyuna göre 60. dakikadan sonra Emre Akbaba'yı Belhanda veya Onyekuru yerine oyuna sürecek.

İlerleyen bölümlerde Emre'yi alabileceği öğrenilen Terim'in, geçen haftaki kötü performansıyla eleştirilen Younes Belhanda'nın yerine ilerleyen haftalarda Emre'yi ilk 11'e monte etmeyi amaçlıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının orta sahadaki forma rekabetinin artması için de Emre'nin tam olarak hazır olmasını beklediği bildirildi.

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