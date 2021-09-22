Fatih Terim'in Kayseri maçı rotasyonu

Alanya maçı sonrası 'Rotasyon yapmalıydım' diyen İmparator, Kayseri deplasmanına Halil, Cicaldau ve Berkan'ı götürmedi

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Fatih Terim'in Kayseri maçı rotasyonu
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22 Eylül 2021 09:47
Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kadroda revizyona gidildi. Alanya maçının ardından "Rotasyona gitmeliydim" mesajı veren teknik direktör Fatih Terim, bunu Kayseri karşılaşması ile hayata geçirdi.

Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, "Yoğun fikstürde sakatlık yaşamamaları adına riske edilmediler" açıklaması ile kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları süren Boey, Arda ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi. Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile kadroya alınmayan Mbaye Diagne ise bu kez takımda yer buldu.

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