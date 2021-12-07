Fatih Terim'den yasak: "Sadece Lazio'yu düşünün"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı haricinde herhangi bir şey konuşmayı yasakladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den yasak: 'Sadece Lazio'yu düşünün'
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07 Aralık 2021 12:15
Galatasaray, Perşembe akşamı deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. 1 puan alması halinde Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak tur atlayacak Galatasaray'da tüm planlar bunun üzerine yapılıyor. Fatih Terim, lig ve hakemler dahil, Lazio maçı dışında herhangi bir şeyi konuşmayı kesinlikle yasak.

Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılıların hedefi İtalya'dan lider dönmek. Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, Şubat ayında maç yapmayacak. Doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

LAZIO'DA MORALLER YERİNDE

Lazio, Sampdoria'yı 3-1 yendi. Serie A'da 3 hafta sonra galip geldi ve rahat bir nefes aldı. Perşembe akşamı, Galatasaray'ı liderlik maçında ağırlayacak olan İtalyan ekibinin yıldızlarından Marusic karşılaşma sonrasında, "Kendimizi iyi hissediyoruz. Önemli olan bu... Galatasaray maçında da her şeyimizi vereceğiz" dedi.




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