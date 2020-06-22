Fatih Terim: 'Başkasına 1 maç, bana 4 maç verirler'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından, penaltı pozisyonunda soyunma odasına gitmesinin nedenini açıkladı.



Ceza almamak için uzaklaştığını kaydeden Terim, "Hakem komik bir şey verir, öyle bir karar olunca ben de en azından içeri gideyim de ceza almayayım dedim. Bana ceza vermek için herkes yarıştadır, başkasına 1 verirlerse, bana 4 verirler. Ben emek vermenin, çalışmanın artık yeterli olmadığın görüyorum maalesef, böyle düşünüyorum. Futbolun bir dengesi var. O dengeyi bozduğunuzda sahanın adaletini yitiriyorsunuz. Bizlerin ve oyuncularımın harcadığı emekler için, camia olarak kınamanın ötesine geçerek, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız." dedi.



