Fatih Terim: 'Ayak seslerimiz duyuluyor mu?'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın sonrasında açıklama yaptı.



Kerem'in golünün istediği tarz bir gol olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Bu akşamın anahtarı... Acelemiz yoktu. Oyun içinde acelemiz yok sloganıyla çalıştık. Berabere de bitirsek, avantajlı olacaktık. Acele etmeden stratejimizi uyguladık. Daha önce de golü bulabilirdik ama güzel bir gol attık. Tam istediğimiz gibi, tek paslarla... Herhalde gecenin golü." dedi.



Her oyuncunun gereken performansı gösterdiğini söyleyen Fatih Terim, "Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarlılar. Tecrübelileri çıkarıyoruz, gençler giriyor, uzun zamandır oynuyorlarmış gibi gereğini yapıyorlar. Her geçen gün tecrübelenmeleri, Morutan ve Kerem'in girişte katkıları, Diagne'nin katkısı önemli." ifadelerini kullandı.



Grupta iyi bir noktada olduklarını söyleyen deneyimli antrenör, "Çok kritik bir yerde, rakiplerimizin de berabere kaldığı bir gecede bizim 7 yapmamız, dönüşte Lokomotiv ile İstanbul'da oynayacağız. İki içeri, bir dışarı kaldı. Lazio ile Marsilya oynayacak, biz kazandıktan sonra her neticesi bize yansıyacak. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz, bundan çok mutluyum." diye konuştu.



Zorlu bir grupta olduklarını vurgulayan Fatih Terim, "Bazı oyuncularımız heyecanlı, telaşlı, uzun zamandır oynamıyorlar, yeni oynuyorlar... Tecrübesiyle, genciyle, iyi bir takım olma yolundayız. Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası." mesajını verdi.



Avrupa'ya alışık olduklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Taraftarımızla birlikte ufak ufak ayak seslerimizi duyurabilir miyiz? Biz bu platforma alışığız. Bildiğim kadarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takım var, biri biziz." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO