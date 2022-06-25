Fatih Kamuz: 'Tek hayalim olimpiyat şampiyonu olmak'

Bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan bedensel engelli Fatih Kamuz, para atletizmde kariyerine olimpiyat madalyasını ekleyebilmek için ter döküyor.



Arkadaşları arasında "demir bilek" olarak bilinen Fatih (24), küçük yaşlarda ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde sayısız başarı elde etti.



Bilek güreşinde 10 Türkiye, 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğuyla, 2 ağır sıklet dünya üçüncülüğü olmak üzere çok sayıda madalya kazanan Fatih, hedefi olan olimpiyat için kariyerini para atletizmde sürdürme kararı aldı.



Paralimpik sporcu Fatih Kamuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşinde en tepe nokta olan dünya şampiyonluğunu elde ettiğini söyledi.



Yıllardır yaptığı sporda ilerleyebileceği noktanın kalmadığını anlatan Kamuz, "Bilek güreşinde sayısız başarılar yaşadım. Bilek güreşinde artık pik noktaya, tepeye çıktım. Dünya şampiyonluğundan başka yukarı gidemedim. Dünya şampiyonu olan bir sporcunun tek ideali, hedefi olimpiyatlara gitmektir ve olimpiyat şampiyonu olmaktır. Bilek güreşi branşı paralimpik bir branş olmadığı için kendime baktım, dedim ki ben ne yapabilirim? Olimpik bir sporcu ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Yıllardan beri sürmüş olduğum tekerlekli sandalyeyle ilgili bir şey yapmam gerektiğini düşündüm ve para atletizme geçmeye karar verdim." diye konuştu.



Fatih, para atletizmde kariyerine devam etmek için 2018'de milli antrenör Nuray Sev ile irtibat kurarak çalışmalara başladıklarını belirtti.



İlk etapta biraz zorlandığı para atletizmde yılmadan çalıştığını dile getiren Fatih, 2021 ve 2022'de 100, 400 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini söyledi.



Şu anda antrenörü Sev ile haftanın 3 günü çift antrenman olmak üzere toplam 6 gün çalışmalara devam ettiklerini belirten Fatih, ağustosta Tunus'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Paralimpik Oyunlar Komitesi (IPC) onaylı yarışta uluslararası lisans almak için mücadele edeceğini anlattı.



"Tek hayalim olimpiyat şampiyonu olabilmek"



Uluslararası lisans almasının ardından Japonya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını aktaran Fatih, şunları kaydetti:



"Bilek güreşinde dünya şampiyonu bir sporcuyum. Atletizme daha yeni başladığım için Türkiye şampiyonluğum var. Bundan sonraki süreçlerde yurt dışı yarışlarında Grand Prixlerde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında bir sporcunun en pik noktası olan yer olimpiyatlar, olimpiyat şampiyonluğu, rekorları. Olimpiyat hayalim var, tek hayalim olimpiyat şampiyonu olabilmek. Benim atletizme geçme amacım budur. Atletizmde bunu gerçekleştireceğim."



Antrenör Nuray Sev de Fatih'in çok azimli ve çalışkan bir sporcu olduğunu söyledi.



Bilek güreşinden atletizme geçen Fatih ile ilk etapta sandalye sürüş teknikleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Sev, genç sporcunun adaptasyon sürecinin ardından kısa sürede başarıyı yakaladığını ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.



Daha önce çalıştırdığı Balkan şampiyonu milli atlet Kayhan Özer'in 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarıştığını hatırlatan Sev, Fatih'de de aynı hedefi yakalamak istediklerini ifade etti.



Şu an Fatih'in, Akdeniz Oyunları sürecinden kalma sandalyelerle çalıştığını ve yarışlara çıktığını belirten Sev, şöyle konuştu:



"Bunlar, kendi ölçülerine uygun sandalyeler değil. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Gençlerimiz çok emek veriyorlar, kendi ölçülerine uygun sandalyeler olduğunda inanıyorum ki dünya sıralamalarındaki derecelere direk yansıyacak, çünkü o potansiyeldeler. Bunu yakalarsak zannediyorum bizi kimse tutamaz."





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