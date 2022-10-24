Farioli hedef tahtasında

Alanyaspor'un İtalyan teknik adamı Farioli'nin özellikle rakip yarı alanda daha büyük boşluklar bulmayı hedefleyerek oynatmaya çalıştığı geriden oyun kurma taktiği bir kez daha başına büyük bela oldu.



Devreye kadar Alanyaspor rakip ceza sahasında bir kez topla buluşabildi. İkinci yarıda eksik rakibine karşı kurduğu büyük baskıyla 2 gol bulan Alanya, zorlu deplasmandan aldığı 1 puanla teselli bulsa da oyun olarak yine ümit vermedi.





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