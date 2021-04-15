Falcao'ya doktorlar engel oldu!

Yüzünde kırıklar oluşan ve özel maske hazırlanan Radamel Falcao, Göztepe deplasmanında oynamak istedi ancak doktorlardan izin çıkmadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Falcao'ya doktorlar engel oldu!
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15 Nisan 2021 11:32
Pazartesi günü yapılan idmanda Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu.

Hemen ameliyata giren yıldız oyuncunun sağlık durumu iyiye giderken Falcao yaklaşan Göztepe maçında oynamak istediğini hem sağlık ekibine hem de teknik heyete iletti.

Maskeyle oynamak isteyen Falcao'nun talebine doktorlar onay vermedi.

TRABZON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

35 yaşındaki oyuncunun, özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında belki oynayabileceği öğrenildi. 



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