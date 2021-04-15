Pazartesi günü yapılan idmanda Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu.



Hemen ameliyata giren yıldız oyuncunun sağlık durumu iyiye giderken Falcao yaklaşan Göztepe maçında oynamak istediğini hem sağlık ekibine hem de teknik heyete iletti.



Maskeyle oynamak isteyen Falcao'nun talebine doktorlar onay vermedi.



TRABZON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR



35 yaşındaki oyuncunun, özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında belki oynayabileceği öğrenildi.



