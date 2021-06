Eşref Hamamcıoğlu: 'Yöneticilerimiz amigo olursa taraftar da yönetici olur'

Onu herkes, Divan Kurulu Başkanı olarak tanıdı. Kendine has üslubu, gerektiğinde kimseye minnet etmeyen tavrı, belki de Galatasaray Lisesi'nin, "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmesinden kaynaklanıyordu.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri karşısında hiç altta kalmadı, inandığı doğruları hep savundu. Bugün başkan adayı sıfatıyla genel kurul karşısına çıkan 5 adaydan Hamamcıoğlu'nu ayıran en büyük özellik, Galatasaray Lisesi mezunu olan tek isim bulunması...



Galatasaray'ın kurucu değerleri olan yarışmacı ruh ve sportmenliğe tekrar kavuşması gerektiğine vurgu yapan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın en büyük özelliği, fikir ayrılıklarına rağmen sevgi ve saygı etrafından birleşilmesidir. Fikir ayrılığı bir zenginliktir. Farklı düşünenleri "O bizden değil" yaklaşımı. Eleştiriyorsunuz, disipline veriliyorsunuz. Hakaret, iftira yoksa neden disiplin soruşturması?" yorumunu yaptı. İşte Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın röportajı...



Eşref Hamamcıoğlu, 'taraftar-lise' olarak ayrılmasına karşı çıkıyor ve şunları söylüyor:



"Biz de taraftarız. Çocukluğumuz statlarda geçti. Liseli-lisesiz ayrımı çok saçma. Edepli-edepsiz insanlar vardır! 12 yaşında annem babam beni vermiş Galatasaray Lisesi'ne. Allah'tan da vermişler. Biz imtihanla girdik o liseye. Eskiden, 'mektepli çocuklar geldi' diye bize yol verirlerdi. Şimdi basket maçına gidiyorum, tanıyanlar, "Cim-Bom Bom halkındır, lisenin değil" diye başlıyor tempo tutmaya... Lise halkın ta kendisidir. 'Zenginler okulu' diyorlar. Bizim % 60'mız parasız okumuştur. Anadolu'nun her tarafından gelen arkadaşlarımız vardı. Biz çok severiz okulumuzu."



"Biz taraftarız, biz de atkılıyız" diyerek sözlerine devam eden Hamamcıoğlu, "Maça giderken atkımızı takıyoruz. Eskiye göre daha az zıplıyoruz belki, yaşımızdan dolayı. Gene ayakta izleriz maçları. Bu kimsenin tekelinde olan bir şey değil" diyerek konuşmasına devam etti.



Seçilmiş yönetimlerin bir takım beceriksizliklerini taraftar desteği ile kapatmaya kalktığı için işin bu duruma geldiğine işaret eden Hamamcıoğlu, "Taraftar da yönetimin içine giriyor. Yönetim kurulu üyelerimiz amigoluk yaparsa taraftar da yöneticilik yapar. Yönetmek lazım bunu. Maçlara insanlar eşleri ve kız çocuklarıyla gelemiyorlar. Bu yakışır mı Galatasaray'a? Batıya açılan pencere diyoruz, marka diyoruz... Basket maçında Ergin Ataman'ın nasıl gönderildiğini hatırlayın. Şimdi, 'En büyük Galatasaraylı Ergin Ataman' diyorlar. Yönetim-ultraslan iç içeydi. Aynı ultraslan yönetimle beraber Fatih Terim'i istifaya davet etti" yorumunu yaptı.



Üç yılda 2.5 milyarlık proje



Eşref Hamamcıoğlu ve yönetimi, yönetime gelmeleri halinde gerçekleştirmek istedikleri Colombus Projesi'ni tanıttı.



Galatasaray Atlı Spor Kulübü'nde basının karşısına çıkan Hamamcıoğlu, "Daha önce biz bunu kendi özel iş hayatlarımızda benzeri projeleri gerçekleştirdik. Burada ekip çalışması önemli, sinerji yaratmak önemli, kararlılık önemli. Bizim de yola çıkış şeklimiz budur" diye konuştu. Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde 2'nci başkanlık görevini üstlenecek Cemal Özgörkey ise "Galatasarayımızın içindeki uyuyan değerlerimizin yıllardır farkındayız. Bu değerlerimizi toprağın altından çıkartıp, uyandırıp önümüzdeki 3 yıl içerisinde hak ettikleri değere getirmek için bu projeyi oluşturduk. 2024 yılında 2 milyar 500 milyon TL bir değer yaratma hedefiyle yola çıktık" ifadesini kullandı.



'Sportif başarı satın alınamaz'



Teknik direktör olarak ilk Fatih Terim'i davet edeceklerini söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendisi neden olmasın derse oturur şartları konuşuruz. Koşulsuz teslim de olmaz. Sportif başarıyı satın almamak, yaratmak lazım" ifadesini kullandı.



Fatih Terim adının bir seçim propagandası olarak kullanılmasına karşı olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Bu, Terim'e de, Galatasaray'ın imajına da zarar verir, adaylara da zarar verir" dedi.



Terim'in Türkiye'ye Avrupa kupası getiren tek teknik adam olduğunu, Galatasaray'da sporculuk, kaptanlık yapmış, genel kurul, ve divan üyesi olduğunu dile getiren Hamamcıoğlu şöyle devam etti:



"Sözleşmesinin bittiğine O da şaşırdı biz de... 50 bin kişi önünde 5 yıllık imza töreni yapılmıştı. O da fark etmemiş 5 yıllık olmadığını, kamuoyu da!"



Şaka değil



İlk haklarını Fatih Terim'den yana kullanmak istediklerini dile getiren Galatasaray başkan adayı, "Kendisi de neden olmasın derse otururuz şartları konuşuruz. Koşulsuz teslim de olmaz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Galatasaray'ın altyapıya ve gençlere yatırım yapmazsa çıkışı yok. 2 milyar 300 milyon borçtan söz ediyoruz. Şaka değil bu. Sportif başarıyı satın almamak, yaratmak lazım. Futbol artık bir gider kalemi olmaması lazım. Futboldan para kazanmak gerekir" ifadesini kullandı.



Futbol aklının Fatih Terim olmasını tercih ettiklerini dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, idari olarak futbol şubesinde olacağını açıkladığı Cenk Ergün'ün görevinin başka, teknik direktörün görevinin başka olacağını dile getirdi.



Hamamcıoğlu, "İsteğiniz kadar üst kademede olun, size kararlarınızda birilerinin destek olması, yardımcı olması gerekir. Hayat böyle geçiyor. Galatasaray, Fatih Terim'den önce de vardı, sonra da olmaya devam edecek" diyerek bu konuyu noktaladı.



Neden ceza aldı?



Son şampiyonluğun konsantre olunamadığı için kaçtığını ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Yönetim de, oyuncular da, Fatih Hoca da konsantre olamadı. Fatih Terim cezalardan dolayı son görev yaptığı dönemde neredeyse 1 sene takımın başında çıkamadı. Neden ceza aldı? Bir boşluğu doldurmak zorunda olduğu için. Yönetimin buna izin vermemesi lazım. Teknik direktörün işin belli. Kurumsal iletişimi teknik direktör mü yapar?" diyerek tepki gösterdi.



'Abdurrahim nerede şimdi!'



Amatör branşlarda kümede kalmaya sevinir hale geldiklerini bunun Galatasaray'a yakışmadığını dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, "Hepsinin bağımsız yönetimi ve bütçenin olması lazım. Profesyoneller yönetmeli. Seçilmiş yönetim kurulu üyeleri vizyonu, stratejiyi ve bütçeyi yönetmeli. Aksi takdirde yönetimler değişiyor kaos başlıyor. Sportif AŞ bir şirket gibi organize edilseydi bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Şimdi dağıldık resmen. Seçilen yönetim için hobi merkezi gibi. Sorumluluk da yok. Nerede kasa kolaylığını sağlayan Abdurrahim şimdi? Seçim derdine düştü" yorumunu yaptı.



Ye ye bitiremedik!



2000 yılında alınan kupayla avunduklarını dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, "21 yıl oldu. Çocukların bir kısmı hatırlamıyor. Müzemizde var ama ye ye bitiremedik. Üstüne bir şey koyamadık. Siz Galatasaray'ı ciddi, dirayetli temsil etmiyorsanız yok olursunuz. Temsil görevini kameraların önünde hoplayıp, zıplamayı sanıyorlar. Kulüpler Birliği'ne gidiyorsan, toplantılara hazırlıklı gideceksin. Başka kulüp başkanları iletişim kuramıyorsan bunu sorgulayacaksın" diye konuştu.



Parayı veren düdüğü çalamaz!



Bugün Galatasaray'a kimsenin para koyamayacağını söyleyen Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Bankalar Birliği anlaşması yasaklıyor. Kasa kolaylığı sağlayamazsınız. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Mali disiplinsizliğin en önemli sebebi bu kasa kolaylığıdır. Neden? Para veren düdüğü çalıyor. Delikleri kapatacaksın. Küçülme söz konusu değil. Verimlilik önemli. Zaten Bankalar Birliği anlaşması ile kıpırdama şansınız yok" dedi.