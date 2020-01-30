Ersun Yanal'ın Jose Sosa uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın yaptığı basit faullerden yakındı.



Rakibin duran toplarda hayli etkili silahları olduğuna dikkat çeken tecrübeli hoca,

"Bu silahı kullanmalarına

izin veremeyiz"

dedi. Sosa'nın hem şut hem de ceza sahasına orta olarak duran topları çok tehlikeli kullandığını belirten Ersun Yanal "Bu duruma müsaade etmezsek rakibin gol atma ihtimali yüzde 50 azalır. Bu da bizim iddialı konuma gelmemizi sağlar.

Kolay faul yapmadan

oynarsak özellikle

orta alandaki enerjimizle

oyunun bütününde

üstünlük sağlarız"

diye konuştu.