Ersan Parlatan: 'Kendi adımıza ligde olumlu şeyler yaptık'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Yoğun bir maç trafiğini tamamladıklarını anlatan Parlatan, "Kendi adımıza ligde olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlara çok rahat çıkıp üzerimizde düşme baskısını hissetmedik." dedi.



Bugünkü karşılaşmada da sıralama olarak rahat iki takım görüntüsünün sahaya yansıdığına işaret eden Parlatan, "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. Hem bizim hem de Antalyaspor adına bazı şeyleri denemek için elverişli şartlar vardı." şeklinde konuştu.



