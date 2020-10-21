Erol Bulut: 'Trabzonspor ekstra motivasyonla oynayacak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynanacak 7. hafta karşılaşması öncesi motivasyon konuşmalarına başlarken, öğrencilerine de uyarılarda bulundu.Her hafta daha iyiye gittiklerinin altını çizip, sözlerine başlayan Bulut,diye konuştu. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti:Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanında neşeli anlar objektiflere yansırken, teknik direktör Erol Bulut da takımla çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinde oyuncularla birlikte hareket eden genç hoca, öğrencileri kadar efor sarf etti.Bulut'un takımla çalıştığı fotoğraflar için sosyal medyada da yüzlerce yorum yapıldı. Taraftarlar, "Hoca kendisini de 11 yazacak", "Futbolcular farkı yok" yorumlarında bulundu