Erol Bulut'tan Zvonimir'e gönderilsin raporu

Gaziantep FK'da Bolu kampının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Erol Bulut'ta takımda devam edilip edilmeyecek oyuncuların listesini yönetime sundu.
Kırmızı siyahlılarda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Zvonimir Kozulj Bolu kampında Erol Bulut'un gözüne giremedi ve gönderilmesi yönünde rapor verildi.
Gaziantep FK yönetiminin ise oyuncunun menajeri ile temasa geçerek ayrılık görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Haber: Ali Budak
Kırmızı siyahlılarda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Zvonimir Kozulj Bolu kampında Erol Bulut'un gözüne giremedi ve gönderilmesi yönünde rapor verildi.
Gaziantep FK yönetiminin ise oyuncunun menajeri ile temasa geçerek ayrılık görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Haber: Ali Budak