Erman Toroğlu, Rıdvan Dilmen: 'Kabak gibi penaltı'

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Erzurumspor - Galatasaray maçında Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı değerlendirdi; "Kabak gibi penaltı"Galatasaray için uzun bir sezon var ama hiç beklenmedik puan kayıpları oldu; Erzurumspor ise sürprizlerle başladı maça. Galatasaray maça iyi başladı, baskılı başladı, rakip kaleye oyunu yıktı; golü buldu. Ne olduysa 37. dakikadan sonra oldu ve Erzurumspor oyunun kontrolünü eline aldı. Galatasaray'ın Hakem kötü, Arda Kardeşler kötü.Galatasaray kötü performans sergiliyor ve bildiğimiz coşkulu, ısıran, baskılı Galatasara'dan eser tok. İkinci yarıda her şey olabilir"Rahatsız oluyorum, maç konuşacağız ama ondan evvel Galatasaray'ın kazandığı golden 4-5 pozisyon evvel net faul var. Babel, adamı belinden, kafasından alıp indiriyor, topu kazanıyor ve top gidip gol oluyor. Bir gün uyguluyorlar, bir gün uygulamıyorlar. Hakem VAR'a gitmedi, VAR baktı. Yayıncı kuruluş sonda ne gösterdi? Ofsayt gösterdi, zaten ofsayt değil, bana ne gösteriyorsun. İnsanları nasıl aldatıyorlar ya. VAR'a gittiler, VAR baktı diye düşünsünler istiyorlar.Fatih hoca Galatasaray olunca VAR'da bakıyorlar diyordu, demek ki etkili, bu sefer bakmadılar. Hakemin göreceğiz bir faul aslında. Erzurum'un kazandığı penaltıda hakem 4-5 metreden görüyor, o kadar net penaltı ki..