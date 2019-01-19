Ergin Ataman: 'Net bir galibiyet aldık'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ilk yarıda oyunun kontrolünü ellerine alarak maçı kazandıklarını söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça agresif başladıklarını belirterek, "Özellikle Douglas'a karşı agresif başlamak istedik. Maçın başında rakibimiz topu iyi çevirdi. Douglas iyi top kullanıyordu. Savunma ribauntlarında da iyiydik. Her geçen dakika tempoyu artırdık. Hücumda da agresif oynadık ve ilk yarı kontrolü elimize aldık." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda farkı iyice açtıklarını ifade eden Ataman, "İkinci yarıda rakibimiz boyalı alanda sayılar buldu. Aslında bu devre de bizim için aynı oldu. Tüm oyuncularımız skor üretti. Yüzdelerimiz çok iyi değildi ama sonuçta kazandık. Net bir galibiyet aldık." diye konuştu.



- Selçuk Ernak: "İkinci yarı geri dönmeye çalıştık ancak olmadı"



Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, maçın ilk yarısında kötü oynayarak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.



Anadolu Efes'in ilk yarıda hücum sistemlerini bozduğunu anlatan Ernak, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Maçta ilk yarı ve ikinci yarı iki farklı hikaye yaşandı. İlk yarıda sert oynadılar. Anadolu Efes, ilk yarıda 13 hücum ribaundu yaptı ve bizi de 10 top kaybı yapmaya zorladı. Bu nedenlerle 20 sayı geriye düştük. İkinci yarı geri dönmeye çalıştık ancak bu farklardan dönmek zor oluyor." şeklinde konuştu.



Ernak, boyalı alanda etkili olamadıklarını aktararak, "En önemli noktalardan biri ise biz boyalı alandan sayı bulamazken Anadolu Efes o bölgeden çok basket kaydetti. İkinci yarıda 6 top kaybı yaptık. Boyalı alanda rakibinizden daha fazla sayı bulamazsanız maçı kazanmak zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bir basın mensubunun "Takımda mental bir yorgunluk gözlendi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Selçuk Ernak, şu yanıtı verdi:



"Bizim mental anlamda bir sorunumuz var. Ben buraya geldiğimde takımın üzerine mücadele edip kazanamamak yapışmıştı. Değişmeye çalışıyoruz. Bu gayreti antrenman yapamadan göstermeye çalışıyoruz. Ancak antrenman yapacak zaman yok. Fiziksel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kısıtlı sayıda oyuncuyla yapıyoruz bunu. Mental ve fiziksel yorgunluğumuz var."



Takımdan oyuncu ayrılmadan transfer yapabilecek bütçelerinin olmadığını vurgulayan Ernak, "Türk oyunculara sadece bu organizasyonda değil, Türkiye liginde de ihtiyacımız var. Ray McCallum bizimle olmayacak. Türk oyuncularla bu açığı kapatacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



