Erden Timur: 'Birleşemiyorsak lanet olsun projelere'

Dursun Özbek'in başkan seçilmesi durumunda Sportif AŞ'de görev alacak olan Erden Timur açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun Dursun Özbek'i müzakereye davet ettiği açıklamaya ve kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Timur, şunları kaydetti:



"Duruş, sadece insanlık değeri için olur. Duruş gösteren insan başkasına haksızlık yapamaz. Kimse samimiyetten uzaklaşmasın. Eleştirirsin, bu çok normal ama artılarını da söylersin. Bu işi savaşa dökmemek lazım. Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere. Dursun abiye 'Birleşme olsun ben bekçi olayım.' dedim. Suçlamamaya ve yargılamamaya dikkat etmemiz lazım. Kimseyi itham etmeyelim. 'Ali Sami Yen'in koltuğu satın almaya çalışılıyor' lafına çok üzüldüm. İş bu kadar kötülüğe götürülecekse ben müsaade isteyeyim. Söz konusu lafla sen alçaksın demek aynı şey. Sözün bittiği yer."





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