Enzo Crivelli: 'Adaptasyonu sağladık'

Başakşehir'in forvet oyuncusu Enzo Crivelli, 5-1 kazandıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Enzo Crivelli yaptığı açıklamada; "Sezon başında sıkıntılar yaşadık ancak şu an adaptasyonu sağladık." dedi.



Forvet oyuncusu açıklamalarının devamında; "Demba Ba ile beraber oynadığımız zaman daha çok rahat ediyorum. Aynı mevkilerin oyuncularıyız. Birlikte oynadığımızda daha çok rahat ediyorum." dedi.



