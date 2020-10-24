Enzo Crivelli: "Adaptasyonu sağladık"

Başakşehirli Enzo Crivelli, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Enzo Crivelli: 'Adaptasyonu sağladık'
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24 Ekim 2020 22:18
Başakşehir'in forvet oyuncusu Enzo Crivelli, 5-1 kazandıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Enzo Crivelli yaptığı açıklamada; "Sezon başında sıkıntılar yaşadık ancak şu an adaptasyonu sağladık." dedi.

Forvet oyuncusu açıklamalarının devamında; "Demba Ba ile beraber oynadığımız zaman daha çok rahat ediyorum. Aynı mevkilerin oyuncularıyız. Birlikte oynadığımızda daha çok rahat ediyorum." dedi.



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