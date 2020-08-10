Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı! .

Artık Galatasaray'ın KAP bildirimini yapması beklenilen Emre Kılınç'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detayları ortaya çıktı.Fenerbahçe'den teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçen Emre Kılınç için sarı-kırmızılı kulüp de kesenin ağzını açtı. Bonservisi elinde olduğu için 4 milyon TL'ye yakın imza parası verilen oyuncuya ayrıca 7.5 milyon TL garanti ücret ödenecek.4 milyon TL kazanacak Arda'yı 5'e katlayan Emre'nin maliyeti, 2020- 21 sezonunda vergileri ile birlikte 19 milyon TL'yi (2.2 milyon euro) bulacak.Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre Kılınç'la Fenerbahçe dışında Celta Vigo ve Fiorentina ilgilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübe verdiği sözden dönmeyen ve şimdiden taraftarların sevgisini kazanan Emre'den Terim oldukça umutlu...