Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı! .

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşan Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı takımdan alacağı rakam ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı! .
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10 Ağustos 2020 11:02
Artık Galatasaray'ın KAP bildirimini yapması beklenilen Emre Kılınç'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçen Emre Kılınç için sarı-kırmızılı kulüp de kesenin ağzını açtı. Bonservisi elinde olduğu için 4 milyon TL'ye yakın imza parası verilen oyuncuya ayrıca 7.5 milyon TL garanti ücret ödenecek.

4 milyon TL kazanacak Arda'yı 5'e katlayan Emre'nin maliyeti, 2020- 21 sezonunda vergileri ile birlikte 19 milyon TL'yi (2.2 milyon euro) bulacak.

GÖNÜL ADAMI

Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre Kılınç'la Fenerbahçe dışında Celta Vigo ve Fiorentina ilgilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübe verdiği sözden dönmeyen ve şimdiden taraftarların sevgisini kazanan Emre'den Terim oldukça umutlu...




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