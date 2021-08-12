Emre Demir, Barcelona'ya yaklaşıyor

Barcelona, 5 senedir takip ettiği 17 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir için Kayserispor'a resmi teklifini iletti. Gelişmeler bekleniyor.

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Emre Demir, Barcelona'ya yaklaşıyor
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12 Ağustos 2021 11:50
Dünya devi Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i transfer etmeye hazırlanıyor... 5 yıldır 17 yaşındaki yıldızı takip eden ve 2017'de genç orta sahayı denemek için İspanya'ya götüren Katalan ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken İspanyol devi, genç futbolcuya da 5 yıllık sözleşme ve senelik vergiler dahil 600 bin Euro önerdi.

1 SEZON DAHA KAYSERİ'DE

Barcelona en kısa zamanda görüşmeleri olumlu sonuçlandırmayı planlasa da transfer gerçekleşse dahi, Emre (17), 18 yaşından küçük olduğu için ya ocak ayına kadar ya da sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giyecek.

Genç orta saha transferin resmileşmesi halinde Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra Barcelona'ya imza atan 3. Türk olacak.


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