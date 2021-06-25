Emrah Başsan transferi için son kararı Abdullah Avcı verecek

Bonservisi elinde olan ve Trabzonspor'a önerilen Emrah Başsan'la alakalı olarak yönetim topu Abdullah Avcı'ya bıraktı.



Erzurumspor'da kontratı sona eren ve birçok Süper Lig takımından teklif alan başarılı kanat oyuncusuyla ilgili son kararıteknik direktör Abdullah Avcı verecek.



EFECAN KARACA



Trabzonspor 'un geçen sezondan bu yana gündeminde yer alan Efecan Karaca bu yaz da listede. Ancak Fırtına yerli yıldız için yüksek bonservis ödemek istemiyor. Oyuncunun kontratında çıkış maddesi bulunmazken Alanyaspor 'la bonservis problemini çözmesi halinde imza attırılması bekleniyor.



ENİS DESTAN



Karadeniz ekibinin transfer listesinde yer alan Altınordu'nun genç yıldız adayı Enis Destan için Altınordu'dan gelecek yanıt bekleniyor. BordoMavililer'in yaptığıteklifi yeterli bulmayan İzmir ekibinin istediği rakamı henüz iletmediği belirtildi.



