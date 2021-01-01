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Embiid, 43 sayı atması sonrası: "%100 değilim bile!"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, ekibinin Charlotte Hornets'ı uzatmada 127-127 yendiği maçta 43 sayı kaydetmesi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, ekibinin Charlotte Hornets'ı uzatmada 127-127 yendiği maçta 43 sayı kaydetmesi sonrası konuştu.

Gösterdiği dominant performansa rağmen, Kamerunlu pivot maç sonrası halen koronavirüsün iyileşme sürecinde yer aldığı için %100 sağlıklı olmadığını belirterek, vücudunda halen etkilerini hissettiğini fakat 'yavaş yavaş' ilerleme kaydettiğini açıkladı:

"Yüzde 100 olmakla alakam bile yok. Hala etkilerini hissediyorum. Kolayca yoruluyorum ve oldukça zayıf hissediyorum. Ama her gün yavaş yavaş iyileşiyorum. Bu yüzden kendimi zorlamaya devam etmem gerek. O konuda sorumluluğu takım arkadaşlarım üstleniyor.

Hücumda ve savunmada gereken tüm pozisyonlarda oynamamı istiyorlar, yani bu konuda onların güvenine sahip olduğum sürece, zorlamaya da devam edeceğim."

Bu sezon Embiid, maç başına 22.5 sayı, 11 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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