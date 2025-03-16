Elif Güneri, bronz madalya kazandı

Elif Güneri, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kilo yarı finalinde Çinli Yilian Zhan'a mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Haber; AA
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Elif Güneri, bronz madalya kazandı
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16 Mart 2025 21:21
Son güncelleme 16 Mart 2025 21:33
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, bronz madalya aldı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın +81 kilo yarı final maçında Elif, Çin'den Yilian Zhan'la karşı karşıya geldi. Çinli rakibine üç rauntta da mağlup olan Elif, finale kalma şansını kaçırdı.

Boksa iki yıl ara verdikten sonra tekrar ringe çıkan Elif, ilk büyük şampiyonasında dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Milli takımın en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki boksör, dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 1'i gümüş, 5'i bronz olmak üzere 6'ya çıkardı.

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