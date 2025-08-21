21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
0-163'
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1DA
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-4DA
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
0-138'
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-039'
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-023'
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-280'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-066'
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
1-063'
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-068'
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-265'
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-266'
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-061'
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
0-151'
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
0-038'

Edson Alvarez, Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe, Edson Alvarez ile anlaşma sağladı. Meksikalı futbolcu cuma günü İstanbul'da olacak.

calendar 21 Ağustos 2025 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Edson Alvarez, Fenerbahçe için geliyor!
Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için oyuncu ve West Ham United ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre, Edson Alvarez, Fenerbahçe'ye transferi için cuma günü İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI


Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
