Edson Alvarez, Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için oyuncu ve West Ham United ile anlaşma sağladı.
TRT Spor'un haberine göre, Edson Alvarez, Fenerbahçe'ye transferi için cuma günü İstanbul'a gelecek.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.
West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.
