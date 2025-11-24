Ederson'dan 3 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Ederson 3 yıl 3 ay sonra frikikten gol yedi.
Brezilyalı eldiven dün Qazim Laçi'nin frikik golüne engel olamadı.
Ederson son olarak 2022'de Newcastle ile oynanan karşılaşmada Kieran Tripper'den gol yemişti.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Ederson 3 yıl 3 ay sonra frikikten gol yedi.
Brezilyalı eldiven dün Qazim Laçi'nin frikik golüne engel olamadı.
Ederson son olarak 2022'de Newcastle ile oynanan karşılaşmada Kieran Tripper'den gol yemişti.