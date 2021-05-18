Eden Hazard: 'Lille'in bu şampiyonluğu daha büyük olur!'

Eden Hazard, Paris Saint-Germain'in önünde ve Burak Yılmaz'ın liderliğinde şampiyonluğa koşan eski takımı Lille'i değerlendirdi.



Lille'in şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü değerlendiren Hazard, "Lille maçlarını seyrediyorum. Çocuklarımla birlikte izliyoruz. En büyük çocuğum ben Lille'de oynarken vardı ama diğerleri daha sonra doğdu. Şimdi babalarının Lille'de oynadığını blierek hep birlikte maçları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Lille'in son olarak kendisinin de içinde bulunduğu 2010/11 sezonunda şampiyon olduğu belirtilen Hazard, "Dürüst olmak gerekirse, bu sezonki şampiyonluk o dönem kazandığımızdan daha değerli olur. 2011'de rakibimiz Katar destekli PSG değildi. Fransa'da şampiyon olmak artık çok zor." dedi.



Hazard, "Biz şampiyon olduğumuzda 50 yıllık bir hasrete son vermiştik. Taraftarlar her türlü mutluluğu hak ediyordu. Bence 10 yıllık bir aradan sonra yeniden şampiyon olmak iyi gelecektir. Kuzey'in insanları her şeyi hak ediyor!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.



