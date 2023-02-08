Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.



Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanan maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.



İlk seti 28-26 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, sonraki setleri 25-18, 25-23 ve 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, grubu lider bitirdi ve bir üst tura yükseldi.





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