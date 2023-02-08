Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanan maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
İlk seti 28-26 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, sonraki setleri 25-18, 25-23 ve 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, grubu lider bitirdi ve bir üst tura yükseldi.
Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanan maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
İlk seti 28-26 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, sonraki setleri 25-18, 25-23 ve 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, grubu lider bitirdi ve bir üst tura yükseldi.
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