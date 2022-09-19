Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a teşekkür

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'a ortaya konan oyun ile alınan galibiyetlerden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a teşekkür
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19 Eylül 2022 08:20
Milli ara öncesinde ligde mağlubiyeti bulunmayan ve gol bile yemeyen Konyaspor 'u sahasında 2-1'lik skorla geçen Galatasaray 'da keyifler son derece yerinde...

ÖZBEK'İN MORALİ YERİNDE

Başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre içerisinde kurmaylarıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'a çok iyi bir takım emanet eden Dursun Özbek'in moralinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK'A TEŞEKKÜR

Başkan Özbek'in, Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk ile kısa bir değerlendirme toplantısı yaptığı ve hocasına, son haftalarda ortaya konan oyun ile alınan galibiyetlerden dolayı teşekkür ettiği bilgisine ulaşıldı. 

 

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