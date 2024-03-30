Dursun Özbek: 'Rakibimiz bel altı sataşıyor'

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Yalan! Her şeyiniz yalan! Hele bir tanesi var, hayatı yalan! Deprem için yardım yaparken bile, biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık, sağ olsun, Allah razı olsun. 1000 konteynerlik katkı sağladık. Konut için yarışalım, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız dendi. Konut 2.2 milyon, 250 konut, 500 milyonun üstünde. Biz yapamayız, o kadar para yok dedik. Biz yapacağımız dedik şeyi yaparız. 'Ne olacak 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı olan şahıs. Bunu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar.

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