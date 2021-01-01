Durant ve Bird, ABD Milli Takım yönetim kurulunda!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve WNBA ekiplerinden Seattle Storm'un yıldızı Sue Bird'ün, ABD Milli Takım yönetim kuruluna eklendikleri bildirildi.



Martin Dempsey'nin ABD Milli Takım Başkanlığı'na yeniden seçildiği ve 2024 Paris Olimpiyatları boyunca rolünü sürdüreceği kaydedildi.



Durant ve Bird, bu döngü için 11 kişiden 15 kişiye çıkarılan yönetim kuruluna eklenen beş sporcu temsilcisi arasında yer aldılar.



Bird ve Durant'in yanı sıra Seimone Augustus ve Jennifer Azzi ile Sacramento Kings forveti Harrison Barnes da bu isimler arasında bulunuyor.



