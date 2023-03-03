Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, NBA efsaneleri Shaquille O'Neal ve Charles Barkley'den bir süredir gelen eleştirilere yanıt verdi.



Durant'ın liderlik vasfı, başta Barkley ve Shaq olmak üzere geçmişte birçok kişi tarafından eleştiriye uğramıştı.



KD bu konuda, bu kişilerden takdir görmenin tek yolunun bir sonraki Draft'ta 2 numaradan seçilmesi beklenen Scoot Henderson ile bir şampiyonluk kazanmak olduğu üzerine şaka yaparak, insanların "takdirine ihtiyacı olmadığını" ve "herkesin fikirlerinin kendine" olduğunu belirtti:



"Artık bu noktada, 'git Scoot Henderson ile şampiyonluk kazan, o zaman takdirimizi kazanırsın' diyecekler. Ne Barkley'nin, ne de Shaq'ın takdirine ihtiyacım var. Beni sevmiyorsanız, hakkımda konuşmayın ve seyretmeyin olsun bitsin. Ben her türlü yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Herkesin düşüncesi kendine. Bunlar beni ve oyuna yaklaşımımı etkilemiyor."



Durant bu sezon 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.





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