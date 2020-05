Durant: "Senin de, kaynaklarının da, kitabının da..."

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, Golden State Warriors ile ilgili bir kitabın yazarı olan Ethan Strauss'un röportaj isteğini, küfrederek reddettiği ortaya çıktı.



Durant, Golden State için üç sezon oynamıştı ve oldukça başarılı olmuştu. Üçüncü yılı geldiğinde, zamanının dolduğu açıktı ve takımdan ayrılmaya hazırdı.



Durant, Strauss da dahil olmak üzere genel olarak medyayla ilgili sorunlar yaşamıştı ve Şubat 2019'da şunları söylemişti:



"Bir adam var, Ethan Strauss diye. Buraya gelip bir şeyleri dinleyerek, sonra kendi fikirlerini benden çıkıyormuş gibi yazan bir adam. Adam sadece geliyor, takılıyor, kimseyle konuşmuyor, biraz araştırma yapıyor ve o tarz bir şey yazıyor."



Bir yıl sonra, Durant şimdi Brooklyn'le birlikte ve 2019 NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil sakatlığının halen iyileşme sürecinde.



DURANT'İN CEVABI SERT OLMUŞ!



Strauss o zaman zarfında, Warriors hakkında "The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty." başlıklı bir kitap yazmıştı.



Bu kitapla ilgili röportaj için Durant'e ulaşmaya çalıştığında ise, KD'nin kendisini sert bir şekilde reddettiği ortaya çıktı.



The New Yorker'da yer alan makaleye göre:



"Aylar sonra Durant, Brooklyn'e yerleştiğinde, Strauss, "The Victory Machine" kitabı için onunla konuşup konuşmayacağını görmek için mesaj atmıştı.



"Gerekli özenin gösterilmesi gibi gözüküyor, ama aynı zamanda Strauss'un kitap için bir anektod daha çıkarma şansı gibi de gözüküyor. Durant'in ona cevabı 'Senin de, kaynaklarının da, kitabının da a***ına k**ayım.' olmuştu. Artık takımda değil, yine de kitabın kapağında, tek başına yer alıyor."



Strauss, Warriors'ın Durant'i mutlu etmek için nasıl çabaladığını yazmış, ancak tavrını sorgulamıştı ve KD'yi Stephen Curry'nin hayranlarını kendisine karşı "gaza getirmekle" suçlamış, yerel basının da Steph'in "g**ünü yaladığını" söylediğini iddia etmişti.