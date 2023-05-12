Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, takımının Denver Nuggets tarafından playofflardan elenmesi sonrası net ifadelerle konuştu.



Geçtiğimiz gece serinin oynanan 6. maçının ilk yarısında 81 sayı atan Denver ekibi, devreyi Suns'a karşı 30 sayılık bir farkla kapatmıştı. Bu süreçten maç bitimine kadar geriye düşmeyen Nuggets, 125-100'lük bir zaferle Phoenix'i bu yılın playoff çekişmesinden elemeyi başarmıştı.



Karşılaşmayı 8/19 şut isabetiyle yalnızca 23 sayıyla kapatan KD, Nuggets'ın 30 sayı fark bulduğu ikinci devrede öne çıkamamış ve 2/11 şut isabeti bulabilmişti.



KD, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:



"Berbattı. Kötü bir duyguydu. Utanç vericiydi. Çıkıp ağzımıza vurdular ve toparlanamadık. Disiplinli bir takım oldukları için onlara hakkını vermelisiniz.



"Aradaki fark çok büyüdü ve bu oldukça hızlı gerçekleşti. Hücum tarafında istediklerini yapıyorlardı ve savunmada bu kadar sayıya izin verdikten sonra, hücumda kendinizi bulmanız zor oluyor."



Durant, takımının gelecekte nasıl şekilleneceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:



"Şu anda gelecekte neler olacağını söylemek zor. Ama temelimiz ve altyapımız oldukça iyi ve bunun üzerine yapılanıp, oradan yolumuza bakabiliriz. Şu anda cevaplaması zor. Yaz dönemi ilerledikçe, bunu daha iyi çözeceğiz."





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