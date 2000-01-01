Dudley: "LeBron ve AD'yi bir balona saracağız ve gitmelerine izin vermeyeceğiz"

Los Angeles Lakers guardı Jared Dudley, sezonun devam etmesi halinde, oyuncuların "balon lokasyonunu" terk etmelerine izin verileceğini söyledi.



Dudley, başkan Adam Silver ve NBPA başkanı Michele Roberts arasındaki konuşmalara atıfta bulundu ve şunları söyledi:



"Gitmene izin verilecek. Şimdi sadece ayrıldığın için sana o boşluğu vereceksek, korona ile geri gelirsen, oynayamayacaksın."



Dudley, Silver'ın "kampüs" olarak tanımladığı "balonun" içinde sıkı bir test yapılacağını da sözlerine ekledi.



Orlando'daki Disney World, ligin sezona geri dönüş için kullanacağı bölgeler arasında en ön sıradaki yer olarak ortaya çıkmıştı.



Dudley, hangi oyuncuların ayrılmasına izin verileceğini belirlemenin, takımın sorumlulukları arasında olacağını söyledi.



"Bron, AD ve sahip olduğumuz en iyi adamları, bir balonun içine saracağız ve hiçbir yere gitmelerine izin vermeyeceğiz. Bu bir takım kuralı olacak. Şimdi, bu bir NBA kuralı olmayacak ama 'Dinleyin beyler, çok zaman geçti. Ailemizi beklemeye alacağız' demek isteyebilirsiniz. "



