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Drummond: "LeBron'la oynama durumunu, henüz kafam almıyor bile!"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, beyninin LeBron James ile aynı sahada oynamanın nasıl bir şey olacağını henüz "işleyemediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, beyninin LeBron James ile aynı sahada oynamanın nasıl bir şey olacağını henüz "işleyemediğini" söyledi.

Yakın zamanda LeBron'un Lakers kadrosuna dönüşünün yaklaştığına dair söylentiler su yüzüne çıkmıştı ve FOX Sports analisti Shannon Sharpe, bunun önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleşeceğine inandığını belirtmişti.

LeBron'un geri dönüşüyle yaratması beklenen etkilerden birinin de, Drummond'ın hücumdaki potansiyelinin "açığa çıkması" olduğu düşünülüyor.

Ancak 27 yaşındaki oyuncu, James ile birlikte oynamanın nasıl bir tecrübe olacağını şu anda hayal bile edemediğini açıkladı:

"Sahada olmasıyla sağlayacağı fırsatları, henüz beynim işleyemiyor bile. Şu anda yanımızda olmaması durumu, bizim kontrolümüzde değil tabii. Sahada yanımızda olan adamlarla kimya oluşturmaya odaklanmak gerek. Ve LeBron geldiğinde de, herkes için çok güzel şeylerin olacağına eminim."

Drummond, Lakers forması giydiği 11 maçta 11.9 sayı ve 10.5 ribaund ortalamalarına sahip.


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