Dr. Lewis: "Jordan bana delirmişim gibi bakmıştı"

Eski Chicago Bulls takım doktoru Michael Lewis, Michael Jordan'a "oynamamasını" söylediğinde, kendisine "delirmiş" gibi baktığını söyledi.



Jordan'ın oyun günlerinde, rekabetçilik seviyesi ve vücudunu sınırların ötesine taşıyabilme kabiliyeti, gerek meslektaşlarının, gerek ise izleyicilerin hözden kaçıramadığı bir durum olmuştu. Vücudunun yorgun düştüğü zamanlarda bile, MJ mental eşiği ile bu açığını kapatmak için her türlü yola başvuruyordu.



Bu eşik, eski Bulls doktoru Lewis ile WGN Radyo'da yapılan bir röportajda yine ele alındı. Lewis, Michael'ın bir maçta şiddetli boyun ağrısı olduğundan ötürü kenarda oturması gerektiğini söylediğinde, MJ'in verdiği tepkiyi açıkladı:



"Bir gece, bir maçtan 10 dakika önce, o kadar şiddetli bir boyun ağrısı vardı ki, boynunu hiçbir yöne hareket ettiremiyordu. Bu yüzden o gece oynamamasını önermiştim ve bana delirmişim gibi bakmıştı. 'Seyirciler, benim oynadığımı görmek için yüzlerce bazen de binlerce mil öteden gelmiş ve onları hayal kırıklığına uğratamam' demişti."



