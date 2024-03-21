Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'ndan muhteşem zafer

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda karşılaştığı İtalya'yı 10-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'ndan muhteşem zafer
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21 Mart 2024 23:35
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki (Trisome Oyunları) ilk maçında İtalya'yı 10-1 yendi.

Antalya Spor Salonu'nda yapılan maçta milli takımın gollerini Resul Orakçı (4), Birkan Dikici (2), Anıl Koçak (2), Mert Uruk (1) ve Tahra Kavis (1) attı.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, maça ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyun ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı, ilk yarıyı 2-1 önde kapattık ama devre arasında oyun üzerinde çalıştığımız sistemle ikinci yarıda da oyuncularımızın istediklerimizi yapması sonucunda oyunun farklı skorla sona ermesini sağladık. Yarın sabah seansında Portekiz ile akşam seansında ise Meksika ile oynayacağız, bu karşılaşmalara da galibiyet için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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