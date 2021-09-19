Dortmund ile Union Berlin Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Dortmund'un galibiyetine 1,23'lük oran verilirken beraberliğe 4,40 ve Union Berlin'in galibiyetine ise 6,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 2,37 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,34'lük oran açıklandı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede Dortmund'un ilk golü atmasına 1,23 oran verilirken Union Berlin'in ilk golü atmasına 2,60 oran belirlendi. Karşılaşmanın Gol olmaz oranı ise 18,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Dortmund - Union Berlin maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 ve Karşılaşmada gol yok oranı 1,88 olarak duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Dortmund'un galibiyetine 1,23'lük oran verilirken beraberliğe 4,40 ve Union Berlin'in galibiyetine ise 6,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 2,37 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,34'lük oran açıklandı.
DORTMUND - UNION BERLIN MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede Dortmund'un ilk golü atmasına 1,23 oran verilirken Union Berlin'in ilk golü atmasına 2,60 oran belirlendi. Karşılaşmanın Gol olmaz oranı ise 18,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Dortmund - Union Berlin maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 ve Karşılaşmada gol yok oranı 1,88 olarak duyuruldu.
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