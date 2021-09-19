Dortmund - Union Berlin maçı canlı izle canlı oyna Tuttur'da

Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund - Union Berlin maçı canlı izle canlı oyna Tuttur'da
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19 Eylül 2021 10:50
Dortmund ile Union Berlin Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Dortmund'un galibiyetine 1,23'lük oran verilirken beraberliğe 4,40 ve Union Berlin'in galibiyetine ise 6,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 2,37 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,34'lük oran açıklandı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede Dortmund'un ilk golü atmasına 1,23 oran verilirken Union Berlin'in ilk golü atmasına 2,60 oran belirlendi. Karşılaşmanın Gol olmaz oranı ise 18,00 olarak açıklandı.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Dortmund - Union Berlin maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 ve Karşılaşmada gol yok oranı 1,88 olarak duyuruldu.

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