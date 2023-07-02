New York Knicks'in, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Donte DiVincenzo ile dört yıllığı 50 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.



DiVincenzo, Villanova Üniversitesi'nden eski takım arkadaşları Jalen Brunson ve Josh Hart ile yeniden bir araya geliyor olacak.



26 yaşındaki DiVincenzo, Golden State Warriors ile güçlü bir sezon geçirmiş ve 72 normal sezon maçında 9.4 sayı, 4.4 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalarken, 3 sayı çizgisinin gerisinden %39.7 ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.





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