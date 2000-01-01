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Doncic: "Formum gayet iyi, sezon başlamadan daha da iyi olacağım"

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, 30 Temmuz'da Orlando'daki sezon devam etmeden önce, formunun iyi olduğunu ve daha da iyi hale getireceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, 30 Temmuz'da Orlando'daki sezon devam etmeden önce, formunun iyi olduğunu ve daha da iyi hale getireceğini söyledi.

Doncic'in Slovenyalı antrenörü Jure Drakslar, doğru şekilde çevrilmemiş olan "formsuz" yorumunu açıklığa kavuşturmuştu ve şimdi Doncic de temelde aynı şeyi yaptı:

"Formum gayet iyi ve Orlando'da sezon başlamadan daha da iyi olacağım."

Doncic, 2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Mavs formasıyla oynadığı 54 maçta, 28.7 sayı, 9.3 ribaund ve 8.7 asist ortalamaları ile, MVP seviyesinde performans gösteriyordu.


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