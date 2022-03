Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Domenec Torrent "İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda biraz daha dengeliydi. 2-0'dan sonra maçın devamı zor oldu. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Ben Konyaspor'u aslında çok kez izledim. Konyaspor iyi oynayan ve hak ettiğini alan bir takımdı çoğu zaman. O yüzden özellikle bu tarz takımlara karşı çok konsantre bir şekilde sahaya çıkmak lazım." dedi.



Mağlubiyetle ilgili konuşan Torrent "Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları kaybedeceğiz. Hayatın bir parçası. İlk geldiğimiz karışık bir durumdaydık. Şu an o durumdan çıktık. Bundan sonraki maçları kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.



"ANLAMAMIŞ GİBİ DAVRANDILAR"

"BARCELONA'YA ODAKLANMAMIŞTIK"



Basın toplantısında sözlerine devam eden Torrent "20 dakika net bir şekilde akıllarda kalmıştı. Ben hayal kırıklığına uğradım. Sadece 2 gol yediğimiz için değil yapmamız gereken şeyleri hiç anlamamış gibi davranmamızdır. İki problemimiz vardı. 9 numara ve önlibero. Bunları çözünce düzelmeye başladık. Yarın (pazar) sabah 8'den itibaren Barcelona maçını düşüneceğiz. Barça maçına değil bu maça odaklanmıştık. Rakip bize herhangi bir şekilde sürpriz çıkaramayacak. Barcelona'nın ne yapacağını mükemmel şekilde biliyoruz. Birkaç kez tekrar ettim zaten, Barcelona şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri. Kimse yanlış anlamasın, biz oraya mücadele etmeye çıkacağız. Kaybedeceğiz diye çıkmayacağız. Barcelona'ya karşı hazırlık yapıyorsak iyi hazırlanmalıyız. Yarın (pazar) sabah 8'den itibaren bunu yapacağız." dedi.



"İLK 20 DAKİKADA HAK ETTİLER"



Oyunla ilgili değerlendirme yapan İspanyol teknik adam "İlk 25 dakika benim için hayal kırıklığıydı. Donuk başladık. Bu dakikalardan sonra dengeli bir maçtı. İki taraf için de çok az fırsat vardı. İkinci yarıda maç kontrolümüz altındaydı. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu diyebilirim. Onların ceza sahasına yaklaştığımızda daha net olmamız lazım. İlk 20 dakikasında maçın Konyaspor kazanmayı hak ediyordu. Geri kalan 70 dakika için iki takım da dengeli bir maç oynadı." ifadelerini kullandı.



"KENDİ KENDİMİZİ MAHVETTİK"



Domenec Torrent ayrıca "İlk yarıda yanlış yapılan taktiksel hamleler vardı. İkinci yarı bunları düzelttik. Bafe topu alabilmek için çok geriye çekiliyordu. Bu nedenle onların stoperleri pozisyonlarını bırakıp hücuma çıkıyordu. Bizim orada istediğimiz şey forvetin boşluklara koşması. Cicaldau ve Berkan'a burada boşluk yaratamadık burada. Biz kendi kendimizin boşluğunu mahvetmiş olduk. Onlar geri alıyorlardı topları, çünkü hep dikine oynuyorduk. İkinci şey bence daha ciddi. Erick ile üçlü bir hat yaptık. Bizim stoperlerimizin önünde, geçişlerde oyuncumuz yoktu orada. Topa sahip olduğumuzda orta sahayla aramızda çok mesafe kalıyordu. Çok fazla oyuncu arkada kalıyordu ve hücumda oyuncu olmuyordu. İkinci yarı bundan bahsettik. Devre arasında bu ufak detaylar çözerek takım hem Berkan hem Cicaldau ile buluşabildi. Erick biraz daha ileride oynadı, savunmaya yardım etti. Oyunun kontrolü çok daha iyi oldu. Rakipten daha fazla topa sahipseniz son metrelerde, son paslarda daha net olmalısınız. Şut atmak veya gol atmak adına. İkinci yarıda o eksiğimiz vardı." açıklamasını yaptı.



"BU TAKIMI BEN YAPMADIM!"



Barcelona maçı ve kadroyla ilgili konuşan Torrent "Camp Nou'da ne yaşayacağımızı çok iyi biliyorum. 4 gün içerisinde hem maç var, hem de arada seyahat var. İnanın ki tüm antrenörler hata yapar. Bir karar alıyorsak bunun bir sebebi var. Sürekli açıklama yapmamız mümkün değil. 5 tane oyuncumuz var liste dışında. 23 oyuncumuz var kaleciler hariç sahada oynayabilecek. 1 tane Türk kaleci seçmem gerekiyor zorunlu. 18 oyuncumu listeye seçebiliyorum. Benim için haftanın en zor anı bazı oyuncuları listeye dahil etmediğim an. Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. 28 tane oyuncu vardı geldiğimde. 23 değil." dedi.



"SÜREKLİ AYNI SORU"



Oyun ve kadroyla ilgili sözlerine devam eden Torrent "Kendimizi geliştirmemiz lazım. Sürekli şikayetçi olup olduğumuz yerde saymamız kabul edilemez. Bir sonraki adımı düşünmeliyiz. Bunu özellikle söylüyorum. Her hafta maçımız var. Her maçtan sonra bana bu neden oynuyor, bu neden oynamıyor diyorlar. 5 fazla oyuncum var. Sürekli değişmesi gerekiyor. Elbette yazık. Burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyor. İlk önce fiziksel olarak uygun mu, oynayabilir mi, iyi idman yapıyor mu, rakip bu oyuncu için uygun mu diye düşünüp ona göre karar almak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İttifak Holding Konyaspor taraftarıyla ilgili görüşü sorulan İspanyol teknik adam "Normalde Konyaspor taraftarı nasıldır bilmiyorum ama takımlarına çok yardımcı oldular. Geçen haftaki maçta bizim taraftarımız nasıl yardımcı olduysa, aynı şekilde Konyasporlular da takımlarına yardımcı oldu. Ben her zaman diyorum, taraftarlar için oynuyoruz. Koronavirüsten dolayı başlarda birçok maç seyircisiz oynandı. Onlarsız oynamak ne kadar zordu gördük. İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da taraftara ihtiyaç var. Hangi takım olursa olsun, taraftarı arkasında olunca çok daha güçlü. Bugünkü maçta Konyasporlular, Konyaspor'a çok yardımcı oldu. Bizim taraftarımız da son iç saha maçında bize yardımcı olmuştu." açıklamasını yaptı.





